Представлен бюджетный смартфон Motorola Moto E14

Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto E14, которая оценена на дебютном британском рынке в 70 фунтов стерлингов или около 89 долларов. Новинка оснащается 6,56-дюймовым экраном IPS с разрешением 1612:720 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 12-нанометровым 8-ядерным процессором Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 14 Go Edition, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт.