Представлен бюджетный смартфон Motorola Moto E6 Plus

Компания Motorola, которая уже показала на выставке IFA 2019 перспективный камерофон Motorola One Zoom, представила бюджетную модель Moto E6 Plus. Итак, новинку оснастили платформой MediaTek Helio P22, 2 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, 6,1-дюймовым дисплеем с разрешение HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 13 и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. При столь скромных характеристиках базовая версия оценена в 140 евро.