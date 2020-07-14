Представлен бюджетный смартфон OPPO A12s

Компания OPPO представила доступный смартфон OPPO A12s , который оценен в 130 долларов. Новинку оснастили 6,22-дюймовым Waterdrop Notch-экраном с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и разрешением 1520:720 пикселей, 8-ядерной платформой MediaTek Helio P35 с графикой IMG PowerVR GE8320, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников, портом Micro-USB, аккумулятором ёмкостью 4230 мАч, размерами 155,9:75,5:8,3 мм, массой 165 г и предустановленной ColorOS 6.1 на основе Android 9.0.