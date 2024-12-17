Представлен бюджетный смартфон POCO C75 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью POCO C75 5G, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 19 декабря по цене в 95 долларов. Новинка получила 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600:720 точек (формат HD+), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, предустановленную операционную систему Android 14 с прошивкой HyperOS, 4-нанометровый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, основную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, защиту от пыли и брызг в соответствии со степенью IP52, боковой дактилоскоп, модем 5G, 3,5-мм гнездо для наушников, адаптер Bluetooth 5.3, батарею ёмкостью 5160 мАч и поддержку 18-Вт проводной зарядки.