Представлен бюджетный смартфон POCO M6 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M6 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 115, 125 и 150 долларов за версии с 4/128, 6/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старт продаж намечен на 26 декабря.

Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт microSD, 6,74-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, модемом 5G, предустановленной прошивкой MIUI 14 на основе ОС Android 13 и корпусом с габаритами 168:77,91:8,19 мм и массой 195 граммов.