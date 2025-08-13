Представлен бюджетный смартфон POCO M7 Plus 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания Xiaomi выпустила на дебютный индийский рынок смартфон POCO M7 Plus 5G, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинка также получила 6,9-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 850 нит, 6-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, предустановленную ОС Android 15 с прошивкой HyperOS, поддержку 33-Вт быстрой проводной и 18-Вт обратной зарядок, защиту от брызг и пыли IP64, боковой дактилоскоп, а также корпус толщиной 8,4 мм и массой 217 граммов. Смартфон оценен в эквивалент 160 долларов за конфигурацию с 6/128 ГБ памяти.

Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE…
Компания Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE, который скоро будет представлен на г…
Google поставит в Pixel 10 Pro дисплей на 480 Гц…
Чрезмерное использование смартфона, независимо от уровня яркости экрана, может привести к перенапряжению …
Realme 15 Pro показали на рендере …
Профильное издание 91mobiles поделилось первым изображением и подробностями о смартфоне Realme 15 Pro 5G,…
Epic Games урегулировала иск против Samsung…
Президент Epic Games и её крупнейший акционер Тим Суини сообщил, что компания урегулировала антимонопольн…
Samsung Galaxy S26 Edge получит более ёмкую батарею…
Samsung решила пойти нестандартным путём в продвижении своих флагманских смартфонов, выпустив Galaxy S25 …
Смартфон Xiaomi 15T засветился в сети …
В базе данных регуляторов NBTC и IMDA обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 15T, официальная презентац…
Perplexity хочет предустанавливать свой браузер на смартфоны…
По информации Yahoo Finance, генеральный директор Perplexity, Аравинд Сриинивас, ведёт переговоры с произ…
Samsung Galaxy S25 FE получит сдержанные цвета и ёмкую батар…
Несмотря на то, что главной премьерой Samsung в этом году стала флагманская серия Galaxy S25, южнокорейск…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor