Представлен бюджетный смартфон POCO M7 Plus 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания Xiaomi выпустила на дебютный индийский рынок смартфон POCO M7 Plus 5G, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинка также получила 6,9-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 850 нит, 6-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, предустановленную ОС Android 15 с прошивкой HyperOS, поддержку 33-Вт быстрой проводной и 18-Вт обратной зарядок, защиту от брызг и пыли IP64, боковой дактилоскоп, а также корпус толщиной 8,4 мм и массой 217 граммов. Смартфон оценен в эквивалент 160 долларов за конфигурацию с 6/128 ГБ памяти.