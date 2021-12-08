Представлен бюджетный смартфон Philips PH2

Компания Philips пополнила ассортимент смартфонов моделью Philips PH2, которая может похвастаться набором приложений Huawei Mobile Services. Новинка характеризуется дизайном в стиле iPhone, задней панелью из матового стекла, 6,21-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, четырехъядерной платформой Unisoc Tiger T310, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, слотами для двух SIM-карт, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и GNSS, интерфейсом USB-C, слотом для карт памяти MicroSD, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопом и батареей ёмкостью 3900 мАч. В Китае смартфон оценен в 126 долларов.