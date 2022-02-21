Представлен бюджетный смартфон Realme C25_Y

Realme добавила в свой ассортимент новый смартфон, выпустив новый Realme C25_Y с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS и разрешением HD+. Смартфон Realme C25_Y оснащен мобильным процессором Unisoc T610, а также 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон имеет слот для карт памяти microSD для расширения, он также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Другие характеристики нового смартфона Realme C25_Y включают Android 11 и модуль из трех камер. Фронтальная сторона оснащена 8-мегапиксельной камерой для селфи и видеозвонков, на задней панели устройства расположилась 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная камера глубины и 2-мегапиксельная макрокамера. Новый смартфон Realme C25_Y будет доступен в двух цветах: Metal Grey и Glacier Blue. Телефон будет продаваться по цене 148 долларов США.