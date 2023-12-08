Представлен бюджетный смартфон Redmi 13R 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Redmi 13R 5G, которая оценена в Китае в 140 долларов. Новинку оснастили 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 450 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, модемом для сотовых сетей пятого поколения слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, корпусом с размерами 168,05:77,91:8,19 мм и массой 195 граммов.