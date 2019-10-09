Представлен бюджетный смартфон Redmi 8

Как и было обещано, сегодня бренд Redmi представил в Индии смартфон Redmi 8, который предлагает неплохие характеристики по очень привлекательной цене. В оснащение новинки вошел 6,22-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенная основная камера с модулями на 12 Мп (датчик Sony IMX363) и 2 Мп, фронтальная камера на 8 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, процессор Snapdragon 439, сканер отпечатков пальцев, отдельный слот для карты памяти и предустановленная оболочка MIUI 10 на основе Android 9 Pie.

Вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти обойдется в Индии в 112 долларов, а версия на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 126 долларов. Причем первые 5 миллионов покупателей смогут купить старшую версию по цене младшей.