Представлен бюджетный смартфон Redmi A2

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделями Redmi A2 и Redmi A2+, которые отличаются наличием дактилоскопического сенсора у старшей модели.

Новинки оснастили 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 точек, однокристальной системой MediaTek Helio G36, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 10-Вт зарядки с соответствующим зарядным устройством в комплекте, размерами 164,9:76,8:9,1 мм, массой 192 г, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной ОС Android 12 (Go Edition), адаптированной для малопроизводительных устройств. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.
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