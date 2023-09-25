Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A05

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A05, которая работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной прошивкой OneUI. Новинку оснастили 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, слотом для карты памяти microSD-карт, двумя слотами для SIM-карт и пластиковым корпусом. Сенсора отпечатка пальцев в смартфоне не предусмотрено.