Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06

Компания Samsung пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Galaxy A06, которая оценена на дебютном вьетнамском рынке в эквивалент 127 и 151 доллара за конфигурации с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 14.