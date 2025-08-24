Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A07

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A07, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 4 или 8 ГБ ОЗУ, 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, фирменной защитой Knox Vault, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, прочным корпусом из армированного стекловолокном полимера, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7. Смартфон оценен на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 85 долларов за базовую версию с 4/64 ГБ памяти.

