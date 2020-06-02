Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M01, которая относится к сегменту бюджетных устройств. Новинку оснастили предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0, 5,71-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением 1520:720 пикселей, соотношением сторон 19,5:9, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Размеры устройства равны 147,5:70,9:9,8 мм, а масса – 168 г.