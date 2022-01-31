Представлен бюджетный смартфон TCL 305 Компания TCL анонсировала выпуск недорогого смартфона TCL 305, который оценен в 205 долларов. Новинка характеризуется 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и яркостью 450 кд/м2, операционной системой Android 11 (Go edition) «из коробки», селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой с главным 13-Мп модулем и 2-Мп макрокамерой, дактилоскопическим сенсором на задней панели, процессором MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Компания TCL анонсировала выпуск недорогого смартфона TCL 305, который оценен в 205 долларов. Новинка характеризуется 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и яркостью 450 кд/м2, операционной системой Android 11 (Go edition) «из коробки», селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой с главным 13-Мп модулем и 2-Мп макрокамерой, дактилоскопическим сенсором на задней панели, процессором MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:31 . Продукт - TCL 305 Комментарии и отзывы TCL 305

Реальная фотография Oppo Reno 7 раскрывает новый дизайн каме…

Oppo Reno 7 появился на рендерах в прошлом месяце, показывая новый дизайн задней камеры. Сегодня мы видим… Oppo Reno 7 появился на рендерах в прошлом месяце, показывая новый дизайн задней камеры. Сегодня мы видим…

OnePlus 10 Ultra находится в разработке…

Согласно новому отчету, OnePlus сейчас работает над новой флагманской моделью. Предполагается, что он буд… Согласно новому отчету, OnePlus сейчас работает над новой флагманской моделью. Предполагается, что он буд…

Спецификации серии Vivo X80 просочились в интернет…

Несколько месяцев назад Vivo официально выпустила смартфоны серии Vivo X70 по всему миру, и теперь кажетс… Несколько месяцев назад Vivo официально выпустила смартфоны серии Vivo X70 по всему миру, и теперь кажетс…

Pixel 6a упоминается в промо-материалах от Google…

Google не умеет хранить секреты. В одной из его рекламных кампаний для группы Pixel Superfans, там упомин… Google не умеет хранить секреты. В одной из его рекламных кампаний для группы Pixel Superfans, там упомин…

Смартфон Xiaomi 11i Hypercharge оценен в $360…

Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Xiaomi 11i Hypercharge, главной особенностью которого стала … Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Xiaomi 11i Hypercharge, главной особенностью которого стала …

Анонсирован Tecno Pop 5 Pro с Helio A22 и аккумулятором на 6…

Tecno представила свой последний телефон из серии Pop — 5 Pro. Телефон начального уровня оснащен 6,52-дюй… Tecno представила свой последний телефон из серии Pop — 5 Pro. Телефон начального уровня оснащен 6,52-дюй…