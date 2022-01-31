Представлен бюджетный смартфон TCL 305

Компания TCL анонсировала выпуск недорогого смартфона TCL 305, который оценен в 205 долларов. Новинка характеризуется 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и яркостью 450 кд/м2, операционной системой Android 11 (Go edition) «из коробки», селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой с главным 13-Мп модулем и 2-Мп макрокамерой, дактилоскопическим сенсором на задней панели, процессором MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.