Представлен бюджетный смартфон TCL 505

Компания TCL Corporation пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью TCL 505, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе Mediatek Helio G36. Новинку также оснастили 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD-карт, предустановленной операционной системой Android 14, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой технологии TCL NXTVision для улучшения картинки, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками, корпусом массой 190 грамм и размерами 168,3:76,7:8,3 мм, батареей ёмкостью 5010 мАч, поддержкой 10-Вт зарядки, а также черной и синей расцветками.