Представлен бюджетный смартфон UMIDIGI A1 PRO

Компания UMIDIGI пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A1 PRO, которая позиционируется производителем как лучшее предложение в данном классе. Новинку оснастили корпусом из пластика со стеклянным отливом, 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, поддержкой технологии распознавания лица Face ID, двойной 13+5-Мп основной камерой, процессором MediaTek MT6739, 3 ГБ оперативной памяти, поддержкой быстрой зарядки по USB-C, сканером отпечатка пальцев на задней панели, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. Цена UMIDIGI A1 PRO составляет 100 долларов.