Представлен бюджетный смартфон Vivo Y19s 5G

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетный смартфонов моделью Y19s 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 125, 135 и 150 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 700 ни, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой 13 Мп и 0,08 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, предустановленной прошивкой Funtouch OS 15 на основе ОС Android 15, модемом 5G, боковым дактилоскопом и защитой влаги и пыли в соответствии со степенью IP64.