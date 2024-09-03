Представлен бюджетный смартфон Wiko Hi Enjoy 70 5G

Китайская компания Wiko пополнила ассортимент смартфонов моделью Hi Enjoy 70 5G, которая получила дизайн Huawei P60 Pro и более простые характеристики. Новинку оснастили 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 13-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной операционной системой HarmonyOS. Цена смартфона пока не объявлена.