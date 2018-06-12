Представлен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 6A

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi 6A, который оценен в 94 доллара. Его предшественник, Redmi 5A, полгода назад появился в продаже по цене в 77 долларов. Новинку оснастили металлическим корпусом с пластиковыми вставками, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, новеньким чипсетом MediaTek Helio A22, которые получил четыре ядра Cortex-A53 с частотой 2 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой (объективы с апертурой F/2,2), а также аккумулятором на 3000 мАч. Размеры смартфона равны 147,5:71,5:8,3 мм, а масса – 145 г. Аппарат будет доступен для покупки в четырех цветовых вариантах: розовом, голубом, золотом и сером.