Представлен дизайн смартфона Nokia 7.3

В сети появились рендеры смартфона Nokia 7.3. Мы можем увидеть дизайн устройства спереди и сзади.

Nokia 7.3 будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FHD +. Смартфон получит специальную кнопку Google Assistant. Ожидается, что устройство оснастят процессором Snapdragon 690 с 5G. Оперативная память 4 Гб + встроенная память на 64 Гб. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Основная камера предлагает 48 Мп датчик. На задней панели расположен датчик отпечатков пальцев. Более подробные характеристики мы узнаем после официальной презентации смартфона.
Комментарии и отзывы Nokia 7.3
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