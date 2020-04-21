Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G

Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов. Новинка характеризуется 6,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, невероятной частотой обновления 144 Гц и 240-герцевым сенсорным слоем, мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 765G, 6 или 8 ГБ оперативной и 120 или 256 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, системой охлаждения Ice 2.5 и двумя расцветками: чёрной и синей.