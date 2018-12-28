Представлен доступный проектор Xiaomi Mi Home Projector Youth Version

Компания Xiaomi пополнила ассортимент проекторов доступной моделью Xiaomi Mi Home Projector Youth Version, которая оценена в 320 долларов по предзаказу. Новинка является более доступной версией выпущенного в мае проектора, который может проецировать 120-дюймовое изображение с расстояния в 3 метра. Его цена составляла 580 долларов. Новинка же характеризуется светодиодной лампой и разрешением 1920:1080 пикселей. Её полная цена составит 364 доллара, в то время как схожие по характеристикам аналоги оценены в Китае примерно в 440 долларов.