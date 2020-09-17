Представлен доступный смартфон LG Q31

Компания LG пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Q31, которая работает под управлением операционной системы Android 10. Новинка характеризуется защитой от пыли, влаги и падений по стандарту MIL-STD-810G, восьмиядерной платформой Helio P22 (MT6762) с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 5 Мп, модулями Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и NFC, устаревшим портом Micro-USB, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, размерами 147,9:71:8,7 мм и массой 145 г. Цена смартфона составляет 180 долларов.