Представлен доступный смартфон POCO M6 Pro 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M6 Pro 5G, которая обойдется в Индии в 133 и 157 долларов за варианты с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ОЗУ LPDDR4X, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, размерами 168,6:76,28:8,17 мм, массой 199 граммов, защитой от брызг и пыли (степень IP53), боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.1, предустановленной ОС Android 13 с MIUI 14, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт быстрой зарядки.