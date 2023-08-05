Представлен доступный смартфон POCO M6 Pro 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M6 Pro 5G, которая обойдется в Индии в 133 и 157 долларов за варианты с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ОЗУ LPDDR4X, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, размерами 168,6:76,28:8,17 мм, массой 199 граммов, защитой от брызг и пыли (степень IP53), боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.1, предустановленной ОС Android 13 с MIUI 14, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт быстрой зарядки.
Смартфон Oppo A98 5G получил 120-Гц IPS-экран…
Компания Oppo представила смартфон среднего ценового сегмента A98 5G, который оценен в 315 долларов. Нови…
Red Magic 8S Pro возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка Antutu опубликовала свежий рейтинг десяти самых производительных Android-смартфонов на …
Nokia C12 Pro вышел в новой расцветке …
Компания HMD Global объявила о выпуске новой версии для смартфона Nokia C12 Pro, которая отличается фиоле…
Складной смартфон Tecno Phantom V Yoga показали на фото …
В сети появились живые фото складного смартфона Tecno Phantom V Yoga, который получит форм-фактор расклад…
iPhone 15 Pro получит корпус из титана и новую кнопку на кор…
Сразу несколько надёжных инсайдеров сообщили, что в линейке iPhone 15 Pro в этом году произойдут значител…
Tecno Pova 5 получил батарею на 6000 мач…
Компания Tecno пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Pova 5, которая получила улучшенные отн…
Realme GT Neo 5 оценили в 70 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme GT3, который был представлен еще в феврал…
Представлен недорогой смартфон Honor Play 40…
Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 40, которая оценена в Китае в 190 …
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor