Представлен доступный смартфон TCL 60R 5G

Компания TCL пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью 60R 5G, которая оценена в 120 евро. Новинка получила 6,7-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 50-Мп сдвоенную тыльную и 8-Мп фронтальную камеру, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч и корпусом в единственной черной расцветке.

Глобальный Xiaomi 15 Ultra показали на рендерах…
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения флагманских смартфонов Xiao…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполн…
Доступный смартфон — чаще всего компромисс, так как сложно сделать сбалансированное устройство за сравнит…
Realme готовит к выходу топовый камерофон …
Компания Realme объявила, что на выставке MWC 2025 в начале марта будет представлен смартфон с топовой ка…
Realme 14 Pro может менять цвет корпуса на морозе…
Сегодня компания Realme представила свои новые смартфоны 14 Pro и 14 Pro Plus, реализовав достаточно инте…
ASUS ROG Phone 9 FE готов к выходу …
В базе данных сразу нескольких регуляторов появилось упоминание игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 FE (F…
Опубликована первая разборка Xiaomi 15 Ultra …
Китайцы из WekiHome опубликовали первую разборку представленного вчера флагманского камерофона Xiaomi 15 …
iPhone 17 получит странную систему камер…
Компания Apple, по информации инсайдеров, готовит несколько достаточно изменений для серии iPhone 17, кот…
Представлен смартфон Realme GT7 Pro Racing Edition …
Компания Realme представила смартфон GT7 Pro Racing Edition, который основан на флагманской однокристальн…
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor