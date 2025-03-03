Представлен доступный смартфон TCL 60R 5G

Компания TCL пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью 60R 5G, которая оценена в 120 евро. Новинка получила 6,7-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 50-Мп сдвоенную тыльную и 8-Мп фронтальную камеру, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч и корпусом в единственной черной расцветке.