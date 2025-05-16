Представлен двухрежимный 320-Гц монитор MSI MPG 274URDFW E16M

Компания MSI пополнила ассортимент Mini LED-мониторов моделью MPG 274URDFW E16M, которая работает в двух режимах. Первый имеет разрешение 3840:2160 точек и кадровой частотой 160 Гц, а второй – 1920:1080 точек и частотой обновления 320 Гц.

Новинка также характеризуется панелью Rapid IPS с подсветкой Mini LED, 1152 участками локального затемнения, технологией Quantum Dot, временем отклика 0,5 мс (GtG), пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, типичной контрастностью 1000:1, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 100% Adobe RGB и 140% sRGB (CIE1976), точностью цветопередачи Delta E≤2, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, одним интерфейсом DisplayPort 1.4a (HBR3) и двумя HDMI 2.1, портом USB Type-C с поддержкой DP Alternate Mode и 98-Вт зарядкой, поддержкой Adaptive-Sync и VRR, 44 светодиодами и гибко регулируемой подставкой. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.
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