Представлен двухрежимный 320-Гц монитор MSI MPG 274URDFW E16M

Новинка также характеризуется панелью Rapid IPS с подсветкой Mini LED, 1152 участками локального затемнения, технологией Quantum Dot, временем отклика 0,5 мс (GtG), пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, типичной контрастностью 1000:1, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 100% Adobe RGB и 140% sRGB (CIE1976), точностью цветопередачи Delta E≤2, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, одним интерфейсом DisplayPort 1.4a (HBR3) и двумя HDMI 2.1, портом USB Type-C с поддержкой DP Alternate Mode и 98-Вт зарядкой, поддержкой Adaptive-Sync и VRR, 44 светодиодами и гибко регулируемой подставкой. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.