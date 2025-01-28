Представлен двухрежимный OLED-монитор Skyworth F32G80U Ultra

Компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью F32G80U Ultra, которая получила 31,5-дюймовую матрицу WOLED с двумя режимами работы. Первый имеет разрешение 4K и кадровую частоту 240 Гц, а второй Full HD и 480 Гц.

Новинка также характеризуется временем отклика 0,03 мс, типичной и пиковой яркостью 275 нит и 1300 нит соответственно, глубиной цвета 10 бит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 98,4% DCI-P3 и 100% Rec.709, точностью заводской калибровки DeltaE < 1, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 2.1, разъемом USB Type-C с 90-Вт зарядкой, двумя 5-Вт динамиками, настенным креплением VESA 75:75 мм и подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, а также переводом в портретный режим. Цена монитора на дебютном для производителя китайском рынке составляет 1260 долларов.