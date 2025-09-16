Представлен двухрежимный монитор Philips Evnia 27M2N5901A

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2N5901A, которая может похвастаться двумя режимами работы. Первый имеет разрешение 3840:2160 точек (формат 4K UHD) и частоту обновления 160 Гц, а второй – разрешение 1920:1080 точек (Full HD) и кадровую частоту 320 Гц.

Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с яркостью HDR 450 нит, антибликовым покрытием, сертификацией DisplayHDR 400, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 130% охватом sRGB, технологией Smart MBR 0,5 мс, временем отклика 1 мс GtG, функциями снижения нагрузки на глаза, двумя портами HDMI 2.1, интерфейсами DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой передачи данных и 65-Вт зарядки, концентратором USB 3.2, 3,5-мм гнездом для наушников, регулируемой подставкой, настенным креплением VESA (100:100 мм) и подсветкой Ambiglow. Монитор появится в продаже в начале октября по цене в 330 фунтов стерлингов.
