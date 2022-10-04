Представлен флагман Xiaomi 12T Pro с 200-Мп камерой

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, которые оценены в 600 и 750 евро соответственно за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Старшую модель оснастил тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата размером 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 20-Мп селфи-камерой, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1,6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), адаптивной частотой обновления 120 Гц и поддержкой Adaptive HDR, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и стереодинамиками Harman Kardon. Xiaomi 12T отличается процессором MediaTek Dimensity 8100 Ultra и 108-Мп основной камерой.

iPhone 14 Pro получил устаревший модем 5G…
Первые смартфоны iPhone 14 Pro отправились обзорщикам, которые протестировали устройство и даже его разоб…
Doogee S96 GT получил камеру ночного видения…
Компания Doogee пополнила ассортимент смартфонов моделью Doogee S96 GT, которая приходит на смену выпущен…
Смартфон Honor X8 5G дебютировал в Европе…
Бренд Honor более месяца назад выпустил в Китае смартфон Honor X8 5G, теперь новинка поступила в продажу …
Sony Xperia 5 IV получил скромный комплект поставки…
В сети появилась информация о содержимом комплекта поставки флагманского смартфона Sony Xperia 5 IV, кото…
Обновление улучшило работу камеры в Xiaomi 12S Ultra…
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки под номером MIUI 13.0.5.0 для флагманского смартфона Xiaomi…
Samsung запустила предварительные продажи Galaxy Z Fold 4 ил…
Прошло менее 24 часов с тех пор, как Samsung объявила, что мероприятие Galaxy Unpacked состоится 10 авгус…
Комплект поставки Redmi K50 Extreme Champion Edition показал…
В сети появились качественные фотографии комплекта поставки смартфона Redmi K50 Extreme Champion Edition,…
Выбираем чехол для Honor 70…
Современные флагманы получаются достаточно производительными, но при этом разработчики этих гаджетов сове…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor