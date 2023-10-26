Представлен флагман Xiaomi 14 по цене от 545 долларов

Компания Xiaomi официально представила один из самых ожидаемых флагманских смартфонов года Xiaomi 14, который оценен в Китае в 545, 590, 630 и 685 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,36-дюймовым дисплеем OLED C8 с разрешением 2670:1200 точек, динамически изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.