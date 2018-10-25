Представлен флагман Xiaomi Mi Mix 3 с 10 ГБ ОЗУ и поддержкой 5G

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3, который, как и предполагалось, выполнен в форм-факторе слайдера. Новинку оснастили 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой, а также поддержкой сетей 5G.

Продажи смартфона стартуют 1 ноября. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 475 долларов, 8/128 ГБ – 520 долларов, 8/256 ГБ флэш – 575 долларов, а специальное издание Forbidden City с 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 720 долларов.