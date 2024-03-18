Представлен флагманский камерофон Honor Magic6 Ultimate Edition

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Magic6 Ultimate Edition, которая появится в продаже 22 марта по цене в 925 и 1070 долларов за версии с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка оснащается 6,8-дюймовым OLED-экраном 8T LTPO с разрешением 2800:1280 пикселей, максимальной яркостью 1600 нит и частотой обновления 120 Гц, топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50-Мп фронтальной камерой с модулем 3D ToF, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1,4-f/2,0 и оптическая стабилизация), 180 Мп (перископический телеобъектив с OIS) и 50 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.