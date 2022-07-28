Представлен флагманский планшет Huawei MatePad Pro 11

Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 11. По словам производителя, модель является самым тонким и легким 11-дюймовым планшетом в мире.

Huawei MatePad Pro оснащен OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, плотностью 274 ppi и частотой 120 Гц. 10-битная панель имеет идеальную цветовую калибровку (deltaE < 1). Это первый планшет, получивший новый сертификат Full Care Display 3.0 от TUV Rheinland.

Толщина модели составляет 5,9 мм, а вес - 449 г. Производитель выпустит две версии: с чипсетами Snapdragon 888 и Snapdragon 870. В планшете используется графеновая система охлаждения и испарительная камера. Есть модем 4G, модули Wi-Fi 6(ax) и Bluetooth 5.2 с AAC и LDAC для звука. Порт USB-C обеспечивает скорость 3.1 Gen 1.

Huawei MatePad Pro 11 получит версии с 8/12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Планшет работает под управлением ОС HarmonyOS 3.0 из коробки. Емкость аккумулятора составляет 8300 мАч, он обеспечивает автономность до 11,5 часов.

Задняя панель оснащена двойной камерой с основным модулем разрешением 13 МП (диафрагма f/1,8, автофокус) и сверхширокоугольным модулем 8 МП (f/2,2, фиксированный фокус). Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП.

Базовая версия с 8/128 ГБ памяти будет стоить 480 евро. Версия с 12/512 ГБ памяти, а также с M-Pencil и клавиатурой будет предлагаться за 1140 евро.

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