Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 80 Pro

Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Mate 80 Pro, который получил две версии процессора в зависимости от оперативной памяти. Платформа Kirin 9030 используется в конфигурациях с 12 ГБ ОЗУ, а Kirin 9030 Pro в вариантах с 16 ГБ.

Новинка также получила 6,75-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2832:1280 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (оптическая стабилизация и телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом) и 40 Мп (сверхширик), поддержку спутниковой связи Tiantong и двухсторонней передачи сообщений Beidou, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7, АКБ ёмкостью 5750 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 100 Вт, 50 Вт и 18 Вт соответственно, защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, а также фирменную операционную систему HarmonyOS 6. Цены на смартфон на китайском рынке стартуют с эквивалента 845 долларов.