Представлен флагманский смартфон LG V60 ThinQ 5G с дополнительным дисплеем

Сегодня был анонсирован флагманский смартфон LG V60 ThinQ 5G, который должны были представить еще в ходе выставки MWC 2020. Данные о цене на данный момент отсутствуют. Ключевыми особенностями гаджета являются: поддержка 5G, функция 8К-видеосъёмки и конечно же фирменный аксессуар Dual Screen с дополнительным дисплеем.

Во остальном новинка характеризуется 6,8-дюймовым экраном (2460:1080 пикселей) со врезанной 10 Мп селфи-камерой, основной тройной камерой на 64, 13 Мп и датчиком ToF, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, батареей на 5000 мАч, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, защитой от воды и пыли и функцией шумоподавления Voice Bokeh.