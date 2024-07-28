Представлен флагманский смартфон Nio Phone 2

Китайский автопроизводитель Nio представил второе поколение своего смартфона, который унаследовал дизайн предшественника. Новинку оснастили топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 кд/м2, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (сенсор Sony LYT-T808), 48 Мп (сверхширик на Sony IMX882) и 50 Мп (телеобъектив на Sony IMX890), оптическим дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5020 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 8,6 мм и массой 209 граммов, а также более тонкой и тяжелой керамической версией. Также смартфон получил множество функций для удобного взаимодействия с автомобилями Nio. Цена Nio Phone 2 в Китае составляет 895 долларов.