Представлен флагманский смартфон Vivo X200 Pro

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X200 Pro, которая первой в мире получила новый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400. Он набирает более 3 млн баллов в популярном бенчмарке AnTuTu.

Смартфон также оснастили тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-818 оптического размера 1/1,28 дюйма и оптика с диафрагмой F/1,57), 200 Мп (датчик ISOCELL HP9 с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм) и 50 Мп (сверхширик), 32-Мп фронтальной камерой с автофокусировкой, 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 4500 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок соответственно, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, стереодинамики, модулем NFC, датчиком ИК, вибромотором и поддержкой спутниковой связи. Смартфон оценен в 750, 845, 915 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Вариант с 16 ГБ/1 ТБ и поддержкой спутниковой связи обойдется в 960 долларов.
Nothing Phone (2a) Plus получит процессор Dimensity 7350 Pro…
Nothing, судя по официальным данным из социальных сетей, выпустит смартфон Phone (2a) Plus уже 31 июля. И…
Официально: iQOO Z9s выйдет в августе …
Бренд iQOO объявил, что смартфоны серии iQOO Z9s будут представлены уже в следующем месяце. Предполагаетс…
Смартфон iQOO 13 получит передовой OLED-экран …
В сети появились новые подробности о смартфоне iQOO 13, который еще не был представлен официально. Утверж…
Смартфон Redmi 14C оценили в 120 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью Redmi 14C, которая оценена на глобальн…
Xiaomi тестирует смартфон с АКБ до 7500 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания Xiaomi в данный момент тестирует смартф…
Samsung показала конструкцию Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6…
Сегодня компания Samsung официально опубликовала детальные схемы складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Gal…
Vivo V40 Pro представят в самое ближайшее время…
Если верить информации западных инсайдеров, смартфон Vivo V40 Pro поступит в продажу в самое ближайшее вр…
Google Pixel 9 не получил зарядку Qi2…
Некоммерческая организация Wireless Power анонсировал стандарт беспроводной зарядки Qi2 ещё в январе 2023…
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor