Представлен флагманский смартфон Vivo X200 Pro

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X200 Pro, которая первой в мире получила новый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400. Он набирает более 3 млн баллов в популярном бенчмарке AnTuTu.

Смартфон также оснастили тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-818 оптического размера 1/1,28 дюйма и оптика с диафрагмой F/1,57), 200 Мп (датчик ISOCELL HP9 с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм) и 50 Мп (сверхширик), 32-Мп фронтальной камерой с автофокусировкой, 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 4500 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок соответственно, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, стереодинамики, модулем NFC, датчиком ИК, вибромотором и поддержкой спутниковой связи. Смартфон оценен в 750, 845, 915 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Вариант с 16 ГБ/1 ТБ и поддержкой спутниковой связи обойдется в 960 долларов.