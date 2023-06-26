Представлен флагманский смартфон Vivo X90s

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Vivo X90s, которая оценена в 555, 595 и 650 долларов за версии с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили новой топовой платформой MediaTek Dimensity 9200+ (рекорд производительности в AnTuTu и Geekbench), 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (портретный модуль), батареей ёмкостью 4810 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, ИК-портом и стереодинамиками.
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