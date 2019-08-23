Представлен флагманский смартфон Vivo iQOO Pro 5G

2019-08-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vivo iQOO Pro 5G; [97]
Компания Vivo представила смартфон iQOO Pro 5G, который стал самым доступным флагманом с поддержкой сетей 5G. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 535 долларов, 8/256 ГБ – 565 долларов, а 12/128 – 580 долларов.

Новинку оснастили 6,41-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 44 Вт, топовым чипсетом Snapdragon 855 Plus, жидкостной системой охлаждения на основе тепловой трубки, 3,5-мм разъемом, модулем NFC и портом USB-C. В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 485 000 баллов, а в Geekbench – 11 000 в многопоточном тесте. Старт продаж iQOO Pro 5G намечен на 2 сентября. При этом аппарат выйдет и в версиях без поддержки 5G – вариант с 8/128 ГБ памяти обойдется в 450 долларов, а 12/128 ГБ – 495 долларов.


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