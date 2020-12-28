Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11

Компания Xaiomi пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Mi 11, которая первой получила топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888. Новинку также оснастили 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м и стеклом Gorilla Glass Victus, подэкранным дактилоскопом (измеряет пульс), очень быстрой оперативной памятью LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой Wi-Fi 6E, проводной зарядкой мощностью 60 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (есть оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро). Вариант на 8/128 ГБ оценен в Китае в 610 долларов, с 8/256 ГБ – 660 долларов, 12/256 ГБ – 720 долларов. Старт продаж намечен на 1 января.