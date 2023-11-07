Представлен флагманский смартфон iQOO 12 Pro

Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов моделью iQOO 12 Pro, которая оценена в Китае в 685, 755 и 825 долларов за версии с 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили изогнутым 6,78-дюймовым OLED-экраном Samsung E7 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц и яркостью 3000 нит, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор VCS OmniVision OV50H и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик на Samsung S5KJN1 с углом обзора 150°) и 64 Мп (3-кратный оптический зум), а также датчиком мерцания, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также предустановленной прошивкой OriginOS 4.