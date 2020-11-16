Представлен геймерский монитор ASUS TUF Gaming VG249Q1A

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов TUF Gaming моделью VG249Q1A, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, технологиями ELMB для меньшей размытости картинки в движении и AMD FreeSync Premium для более плавной игры, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора 178 градусов, средствами Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, 2-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм аудиоразъёмом, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также набором фирменным средств GamePlus.

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