Представлен геймерский монитор BenQ Zowie XL2546S

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов Zowie моделью XL2546S, который ориентирован на геймеров и киберспортсменов. Новинку оснастили 24,5-дюймовой TN-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 320 кд/м2, типовой контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 12 000 000:1, частотой обновления 240 Гц, технологией DyAc+ для меньшей размытости картинки во время движения, системой Black eQualizer для лучшей контрастности и яркости тёмных сцен, боковыми панелями с регулируемым углом поворота и съемной конструкцией, интерфейсами DVI-DL, HDMI и DP 1.2, регулируемой подставкой, а также технологиями Low Blue Light‎, Flicker-free и Color Vibrance.