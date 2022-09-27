Представлен геймерский проектор Epson Home Cinema 2350

Компания Epson пополнила ассортимент проекторов моделью Home Cinema 2350, которая доступна для покупки по цене в 1300 долларов. Новинка характеризуется 100% охватом цветовой палитры RGB в каждом кадре, яркостью 2800 люменов, высокоэффективной лампой для подсветки, поддержкой разрешения 4К (3840:2160 пикселей) и кадровой частотой 60 Гц, а также Full HD и 120 Гц, поддержкой технологий HDR10 и HLG, задержкой менее 20 мс, возможностью проецировать картинку диагональю до 500 дюймов, функцией смещения объектива на 60% вверх/вниз, предустановленной ОС Android TV, поддержкой голосового ассистента Google, одним интерфейсом HDMI с поддержкой технологии ARC и 10-Вт динамиком.