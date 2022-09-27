Представлен геймерский проектор Epson Home Cinema 2350

Компания Epson пополнила ассортимент проекторов моделью Home Cinema 2350, которая доступна для покупки по цене в 1300 долларов. Новинка характеризуется 100% охватом цветовой палитры RGB в каждом кадре, яркостью 2800 люменов, высокоэффективной лампой для подсветки, поддержкой разрешения 4К (3840:2160 пикселей) и кадровой частотой 60 Гц, а также Full HD и 120 Гц, поддержкой технологий HDR10 и HLG, задержкой менее 20 мс, возможностью проецировать картинку диагональю до 500 дюймов, функцией смещения объектива на 60% вверх/вниз, предустановленной ОС Android TV, поддержкой голосового ассистента Google, одним интерфейсом HDMI с поддержкой технологии ARC и 10-Вт динамиком.

Sony разработала игровые мониторы линейки InZone для PlaySta…
Компания Sony анонсировала свою первую линейку мониторов InZone разработанных для консоли PlayStation 5. …
Монитор MSI MD272P получил порт USB Type-C…
Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD272P, который получил 27-дюймовую IPS-панел…
Представлен игровой монитор Samsung Odyssey OLED G8…
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Odyssey OLED G8 (G85SB), которая получила изогну…
Представлен 55-дюймовый монитор Gigabyte S55U…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент крупных мониторов моделью S55U, которая получила 54,6-дюймовую VA…
Представлен 360-гц монитор Dell Alienware AW2523HF …
Компания Dell пополнила ассортимент мониторов Alienware 25- и 27-дюймовыми IPS-моделями AW2523HF и AW2723…
Представлен 165-Гц игровой монитор BenQ Mobiuz EX240N …
Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Mobiuz EX240N, которая получила 23,8-дюй…
Представлен моноблок MSI Pro AP242 12M…
Компания MSI пополнила ассортимент моноблоков моделью Pro AP242 12M, который получил 23,8-дюймовый IPS-эк…
Представлен 170-Гц монитор MSI G27C5 E2 …
Компания MSI представила геймерский монитор G27C5 E2, который получил вогнутую 27-дюймовую VA-панель с ра…
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouchОбзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouch
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor