Представлен геймерский смартфон Poco F4 GT

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco пополнил ассортимент геймерских смартфонов моделью Poco F4 GT, которая оценена в 500 и 600 евро за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, боковым сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, системой охлаждения с двумя испарительными камерами площадью 4860 мм2, выдвижными магнитными клавишами-курками, четырьмя громкоговорителями и вибромотором CyberEngine.