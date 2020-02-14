Представлен гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip

На мероприятии Unpacked Event компания Samsung представила свой последний складной телефон - Galaxy Z Flip.

Он выполнен в форм-факторе раскладушки с гибким 6,7-дюймовым экраном, который складывается в стильное и компактное устройство. Технология Infinity Flex Display является запатентованным гибким ультратонким стеклом (UTG) от Samsung, который выдержит 200 000 складываний.

Внутри телефон оснащен SoC Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, что ставит его на практически в одно игровое поле с ASUS ROG Phone II. Galaxy Z Flip имеет трехсторонний шарнир и двойной аккумулятор емкостью 3 300 мАч. Новинка поступит в продажу 14 февраля по рекомендованной цене 119 990 рублей в фиолетовом и черном цвете.