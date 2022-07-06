Представлен гигантский монитор Gigabyte S55U

Gigabyte объявляет о выпуске игрового монитора S55U.

Монитор оснащен 54,6-дюймовой панелью с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц с временем отклика 2 мс GTG. Новинка имеет два порта HDMI 2.1 (48G, eARC), два HDMI 2.0, два USB 3.2 Gen 1 и один разъем USB 2.0, а также есть разъем для наушников, порт Ethernet, возможности беспроводной связи включают Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.

Gigabyte S55U поставляется со встроенными двумя динамиками мощностью 10 Вт с поддержкой Dobly Atomos/DTS HD. Модель работает под управлением Android со встроенными приложениями, такими как YouTube, Netflix и Chromecast для потоковой передачи.

Дисплей монитора основан на VA-панели с яркостью до 1500 кд/м2.

Игровой монитор Gigabyte S55U может стать отличным вариантом для развлечений, для игр и просмотра фильмов. Производитель не поделился информацией о цене и дате релиза модели.

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