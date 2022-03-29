Представлен глобальный Redmi Note 11 Pro+ 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов глобальной версией модели Redmi Note 11 Pro+ 5G, которая появится в продаже 6 апреля. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 370 долларов, с 8/128 ГБ – 400 долларов, а с 8/256 ГБ – 450 долларов.

Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, и яркостью 1200 кд/м², селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 120-Вт зарядки с соответствующим адаптером питания в комплекте, стереодинамиками JBL с поддержкой Dolby Atmo, поддержкой 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5.